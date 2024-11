Onde assistir a Corinthians x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha feminina 2024

Equipes sub-20 das Brabas e das Leoas frente a frente no primeiro dia de Copa São Paulo de Futebol Júnior feminina

Corinthians e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 20h (horário de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Copinha feminina de 2024. O jogo será no Estádio do Canindé, em São Paulo, que sedia todos os jogos do grupo A, e terá transmissão ao vivo pela Record News, na TV aberta, e pelo canal Futebol Paulista, conta da Federação no Youtube (clique e confira a programação diária).

As Brabinhas chegaram na semifinal do Campeonato Brasileiro feminino sub-20 deste ano, sendo derrotadas apenas para o Botafogo. Na primeira edição da Copa São Paulo feminina, a equipe paulista amargou o terceiro lugar de seu grupo na tabela, e para este ano quer estrear no grupo com o pé direito.

As Leoas do Pici também foram bem no Brasileirão deste ano, no entanto, caíram nas quartas de final. A campanha do time cearense na Copinha feminina do ano passado foi ainda pior que a do Corinthians, onde não pontuou e terminou em último de seu grupo.

As equipes sub-20 do Timão e do Fortaleza se enfrentaram pela última vez nas quartas do Brasileiro feminino sub-20 deste ano. Na ocasião, as paulistas eliminaram o Leão do Pici, vencendo em casa por 2 a 0 e empatando em 0 a 0 em Fortaleza.