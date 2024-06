Onde assistir a Coreia do Sul x China ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa de 2026

Nesta terça-feira (11), equipes vão a campo pela última rodada da segunda fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo; confira os detalhes

Coreia do Sul e China se enfrentam nesta terça-feira (11), às 8h (de Brasília), no Estádio da Copa do Mundo de Seul, pela sexta rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo, para o Brasil, confirmada (veja a programação completa).

Com 13 pontos e campanha invicta, a Coreia do Sul lidera o grupo com folga, 5 pontos à frente da China, segunda colocada. Já classificada, equipe sul-coreana busca manter sua invencibilidade nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Do outro lado e em situação mais delicada, a china precisa apenas de um empate para garantir sua vaga na próxima fase. A equipe chinesa vem de um empate em 2 a 0 com a Tailândia, perseguidora da segunda vaga do grupo, e precisa mostrar força para conquistar o importante ponto.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!