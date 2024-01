Onde assistir a Cianorte x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), pela quinta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cianorte recebe o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (31), no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay, em Cianorte, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da NSports, na rede fechada e no streaming (veja a programação completa aqui).

Para continuar brigando por uma vaga no mata-mata, o Cianorte quer manter seu aproveitamento conquistados nas primeiras rodadas. Em quatro jogos, a equipe somou nove pontos, com três vitórias e apenas uma derrota na última rodada para PSTC. O time está na segunda posição.

Do outro lado, o Furacão quer emplacar sua segunda vitória seguida no torneio. Apesar de estrear com vitória, a equipe somou dois empates e só conseguiu outra vitória na última rodada, quando derrotou o Maringá por 2 a 1, na Ligga Arena.

Mais artigos abaixo

Para este duelo, o técnico Juan Carlos Osório contará com as voltas de Pedro Henrique e Christian, que estavam suspensos, além de Fernandinho e Canobbio, que não foram relacionados no último jogo.