Onde assistir a Chelsea x Wolverhampton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste domingo (04), em Stamford Bridge; veja como acompanhar na TV e na internet

O Chelsea recebe o Wolverhampton na manhã deste domingo (04), às 11h (de Brasília), em Stamford Bridge, pela 23ª rodada da Premier League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

No duelo entre equipes do meio de tabela, o Chelsea quer se recuperar da goleada sofrida no meio de semana para o líder Liverpool. A equipe de Maurício Pochettino saiu derrotada de Anfield pelo placar de 4 a 1. Na tabela, os Blues estão na 10ª posição, com 31 pontos, dois pontos mais que o Wolves, adversário da partida, que está na 11ª colocação.

Assim como os Blues, o Wolves querem afastar o péssimo resultado obtido na última rodada. A equipe chegou a buscar uma desvantagem de 2 gols sofridos pelo Manchester United nos acréscimos do segundo tempo, mas acabou levando um gol da derrota no último minuto da etapa final, deixando a equipe de Gary O'Neil cada vez mais pressionada na tabela.

