Onde assistir a Chapecoense x Joinville ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Catarinense

Equipes entram em campo neste sábado (10), pela 7ª rodada do Estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

A Chapecoense enfrenta o Joinville na tarde deste sábado (10), às 16h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela sétima rodada do Campeonato Catarinense de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do MBTV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Pressionado por resultados, a Chapecoense não sabe o que é vencer há cinco jogos na competição. A equipe que estreou com vitória, vem de dois empates e duas derrotas e, agora, se encontra, fora da zona de classificação ao mata-mata. A Chape, com cinco pontos conquistados, está no 9º lugar, e com três pontos de diferença para o último colocado, Inter de Lages, na zona de rebaixamento.

Ainda que esteja na zona de classificação, o Joinville, assim como a Chape, está pressionado. A equipe está em 8º lugar, mas só conquistou sete pontos em seis jogos. A equipe vem de um empate, por 2 a 2, contra o Avaí.

Mais artigos abaixo