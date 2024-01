Onde assistir a Chapecoense x Barra-SC ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Catarinense

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

A Chapecoense enfrenta o Barra, de Santa Catarina, na noite desta quarta-feira (31), na Arena Condá, em Chapecó, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do MB TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na última rodada, a Chapecoense saiu derrotada para o Avaí, por 3 a 2, acumulando dois jogos sem vencer na competição. A equipe de Claudinei Oliveira venceu o primeiro jogo, mas vem de um empate e uma derrota, deixando a equipe na oitava colocação, com quatro pontos. Do outro lado, o Barra segue sonhando com uma vaga no mata-mata, já que a equipe está na segunda colocação, com seis pontos conquistados.