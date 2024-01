Onde assistir a Ceará x Atlético-CE ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Cearense

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (01), no Estádio Presidente Vargas; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ceará recebe o Atlético Cearense na noite desta quinta-feira (01), no Estádio Presidente Vargas, no estado cearense, pela terceira rodada do Campeonato Cearense de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube, e na TV Verdes Mares, para o Ceará (veja a programação completa aqui).

Na competição, o Ceará estreou empatando com o Maracanã, por 1 a 1, fora de casa. Depois, a equipe de Vágner Mancini derrotou o Floresta, por 1 a 0, com gol de Raí Ramos, na segunda rodada. Agora, às vésperas da estreia na Copa do Nordeste, a equipe vem com força máxima para assumir a ponta do Grupo B da competição estadual.

Do outro lado, o Atlético-CE, posicionado no Grupo A, chega pressionado para esta partida. Nas duas rodadas iniciais, a equipe saiu derrotada para o Iguatu, por 2 a 0, e para o Ferroviário, por 2 a 1. No duelo contra o Ceará, o time não contará com Diogo Vasques, expulso na segunda partida.

