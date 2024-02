Onde assistir a Cascavel x Londrina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense

Equipes entram em campo neste sábado (03), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cascavel recebe o Londrina na tarde deste sábado (03), no Estádio Olímpico Regional, no Paraná, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do NSports, na TV fechada e no streaming (veja a programação completa aqui).

Para se manter na zona de classificação ao mata-mata, o Cascavel quer manter a série invicta de quatro jogos sem perder no torneio. Apesar de estrear com derrota, a equipe somou oito pontos e ocupa o sexto lugar da tabela.

Do outro lado, o Londrina quer afastar os péssimos resultados das primeiras cinco rodadas. A equipe soma duas derrotas e três empates e, por isso, ainda não venceu na competição, ocupando o 12º lugar, com três pontos.

