Onde assistir a Burnley x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela 25ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Burnley e Arsenal entram em campo na tarde deste sábado (17), a partir das 12h (de Brasília), no Turf Moor, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há seis jogos (quatro derrotas e dois empates), o Burnley vive situação complicada no campeonato. Em 19º ligar com 12 pontos, o time está na zona de rebaixamento e sabe que não pode mais tropeçar se quiser lutar contra o descenso.

O Arsenal, por sua vez, é o terceiro colocado, com 52 pontos. Os Gunners vão em busca da quinta vitória consecutiva para seguir na caça ao líder. No entanto, como disputa a Champions League no meio da semana, o técnico Arteta pode fazer algumas modificações na equipe.

