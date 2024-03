Onde assistir a Brentford x Manchester United ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Equipes se enfrentam neste sábado (30), pela 30ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brentford e Manchester United se enfrentam na tarde deste sábado (30), a partir das 17h (de Brasília), no Brentford Community Stadium, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Quer ver jogos ao vivo? Clique aqui e conheça o Star+

Sem vencer há seis jogos (cinco derrotas e um empate), o Brentford quer se reerguer na competição para não ver a zona de rebaixamento se aproximar. A equipe está na 15ª posição, com 26 pontos marcados. Reguilón, suspenso, é desfalque certo.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Manchester United é o sexto colocado, com 47 pontos. Os Red Devils vêm de classificação heroica na Copa da Inglaterra, quando bateu o Liverpool de virada. Diallo cumpre suspensão, enquanto o departamento médico do time segue cheio.