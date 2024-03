Onde assistir a Brentford x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 27ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brentford e Chelsea entram em campo na tarde deste sábado (2), a partir das 12h (de Brasília), no Brentford Community Stadium, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Quer ver jogos ao vivo? Clique aqui e conheça o Star+

Vindo de derrota no jogo passado, o Brentford vai em busca de sua recuperação no campeonato. Ocupando a 16ª posição com 25 pontos, o time quer voltar a vencer para tentar se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

Mais artigos abaixo

O Chelsea, por sua vez, disputou uma partida a menos que os rivais e é o 11º colocado, com 35 pontos. Os Blues, que perderam a final da Copa da Inglaterra, ganharam no meio da semana pela Copa da Liga.