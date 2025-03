Onde assistir a Botafogo-PB x Sousa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Paraibano 2025

Equipes entram em campo neste domingo (30), em duelo decisivo da final; veja como acompanhar na TV

O Botafogo-PB recebe o Sousa na tarde deste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Almeidão, em João Pessoa, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paraibano de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Jornal da Paraíba para a região (veja a programação completa aqui).

Botafogo-PB e Sousa decidem o título do Campeonato Paraibano 2025. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Dino busca seu quarto título estadual, após as conquistas em 1994, 2009 e 2024. Já o Belo, maior campeão da Paraíba, tenta ampliar sua hegemonia e alcançar a 31ª taça, tendo vencido o torneio em 30 ocasiões, a última delas em 2019. Para isso, o time de João Pessoa precisa de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis ou por dois gols de diferença para ser campeão direto.