Onde assistir a Bolívia x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Pré-Olímpico

Bolívia e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (21), às 17h (de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, pela segunda rodada do Grupo B do Torneio Pré-Olímpico para as Olimpíadas de Paris em 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Por duas vagas nos Jogos Olímpicos, que terão início em 26 de julho, dez seleções sul-americanas são divididas em dois grupos com cinco equipes. As duas melhores da cada grupo avançam para a disputa de um triangular. Os dois primeiros na fase final garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta edição, a Argentina defende o título conquistado na edição de 2020, quando superou o Brasil na fase final.

A seleção brasileira, que não disputou a primeira rodada por conta do regulamento, chega para o torneio com diversas promessas do futebol brasileiro, como Endrick, John Kennedy e Andrey Santos. A Bolívia, por sua vez, na estreia da competição, empatou com a Venezuela, país-sede, por 3 a 3.

