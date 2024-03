Onde assistir a Barcelona x Las Palmas ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam neste sábado (30), pela 30ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Las Palmas entram em campo na tarde deste sábado (30), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Olímpico Lluís Companys, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Em casa, o Barcelona quer defender a sua vice-liderança. Os culés somam 64 pontos e sabem que irão manter a posição em caso de vitória. O técnico Xavi, entretanto, continua com o departamento médico cheio e nomes como Alonso, Torres e Gavi continuam fora.

Do outro lado, o Las Palmas não ganha há cinco rodadas (três derrotas e dois empates). A equipe visitante está no meio da tabela, ocupando a 11ª posição, com 37 pontos, mas ainda sonha em disputar alguma competição europeia na próxima temporada. Para isso, o time não pode mais tropeçar.