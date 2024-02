Onde assistir a Barcelona x Granada ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo neste domingo (11), pela 24ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Barcelona enfrenta o Granada na tarde deste domingo (11), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo e exclusivo do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Apesar da vitória sobre Alavés, o Barcelona, comando pelo técnico Xavi, chega pressionado para apresentar um melhor desempenho na temporada. A equipe está na terceira posição, com 50 pontos. Ou seja, oito pontos a menos que o líder Real Madrid. Para este duelo, o time não contará com Vítor Roque, expulso no último jogo.

Do outro lado, o Granada é comandado por um velho conhecido da torcida do Internacional, o técnico uruguaio Alexander Medina, o "El Cacique", além de contar com o zagueiro Bruno Mendez. Porém, o time não consegue se acertar na competição e, neste momento, está a 19ª posição, a penúltima da tabela, com apenas 12 pontos.

