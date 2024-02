Onde assistir a Barcelona x Getafe ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Barcelona e Getafe entram em campo na tarde deste sábado (24), a partir das 12h15 (de Brasília), no estádio Olímpico Lluís Companys, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Terceiro colocado com 54 pontos, o Barcelona não perde há quatro partidas. Os Culés voltaram a conta com João Félix e Sergi Roberto no meio da semana, no empate com o Napoli pelo jogo de ida das oitavas da Champions League. Entretanto, Torres, Balde, Gavi e Alonso continuam no departamento médico.

Do outro lado, o Getafe é o décimo colocado, com 34 pontos. A equipe vem de empate na rodada passada, mas quer aumentar a invencibilidade para quatro jogos.