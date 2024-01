Onde assistir a Bahrein x Japão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Ásia

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), pelas oitavas de final da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Bahrein enfrenta o Japão na manhã desta quarta-feira (31), no Estádio Al Thumama, em Doha, no Qatar, pelas oitavas de final da Copa da Ásia de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Por uma vaga nas quartas de final, o Bahrein vem com força máxima para esse mata-mata. A equipe estreou no Grupo E da competição com derrota para a Coreia do Sul, mas emplacou duas vitórias sobre a Malásia e a Jordânia e avançou em primeiro lugar da chave, com seis pontos.

Do outro lado, o Japão viveu uma situação semelhante, mas avançou em segundo lugar do Grupo D. O time venceu o Vietnã e a Indonésia, mas acabou derrotado para o Iraque. A equipe japonesa não poderá contar com Kaoru Mitoma, machucado.

Mais artigos abaixo