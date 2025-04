Onde assistir a Bahia x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (10), pela 5ª rodada da competição

O Bahia recebe o Vasco na tarde desta quinta-feira (10), às 15h (de Brasília), no CT Evaristo de Macedo, em Camaçari, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida não terá transmissão ao vivo (veja a programação completa aqui).

Em situação delicada, o Bahia entra em campo pressionado, ocupando a 19ª colocação com apenas uma vitória e três pontos somados. Um triunfo nesta rodada pode tirar o time da zona de rebaixamento e aliviar o momento. Do outro lado, o Vasco vive fase oposta: embalado pela goleada por 6 a 1 sobre o Atlético-GO, a equipe cruz-maltina aparece em sétimo lugar, com sete pontos, dentro da zona de classificação ao mata-mata e buscando manter o embalo.

O Campeonato Brasileiro sub-20 reúne os 20 clubes. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único, e os oito melhores colocados avançam para as quartas. Os três últimos caem para a Série B. As quartas e as semifinais são decididas em partida única. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, a vaga é definida nos pênaltis. Já a final é disputada em dois jogos; se houver empate no saldo de gols ao fim do confronto, o título também será decidido nas penalidades.