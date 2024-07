Onde assistir a Bahia x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro sub-17

Equipes entram em campo nesta terça-feira (09), pela segunda rodada da primeira fase; veja como acompanhar na internet

O Bahia enfrenta o São Paulo na tarde desta terça-feira (09), às 15h (de Brasília), em Simões Filho, pela segunda rodada do Grupo B Campeonato Brasileiro sub-17 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV BAHÊA - TV oficial do Esporte Clube Bahia, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na estreia da competição, o Bahia empatou sem gols contra o Internacional e, por isso, vai com força máxima em busca desse triunfo em casa. Do outro lado, o Tricolor acabou sendo derrotado por 3 a 1 para o Cruzeiro, em casa.