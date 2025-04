Onde assistir a Bahia x Juventude Samas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa do Brasil sub-17 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (01), pelo jogo de ida do mata-mata

O Bahia recebe o Juventude Samas na tarde desta terça-feira (01), às 15h (de Brasília), no CT Evaristo de Macedo, em Camacari, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-17 de 2025. A partida não terá transmissão ao vivo (veja a programação completa aqui).

Na primeira fase, o Bahia goleou o VF4-PB por 4 a 0, enquanto, na fase seguinte, superou o Fortaleza pelo placar agregado de 4 a 2, mesmo após ser derrotado por 1 a 0 no jogo de ida. Já o adversário da próxima partida, o Juventude Samas, eliminou o Galvez com uma goleada de 7 a 1 e, em seguida, passou pelo Batalhão com um agregado de 6 a 3. O vencedor desse confronto enfrentará São Paulo ou Sport na semifinal.