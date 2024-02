Onde assistir a Bahia x Itabuna ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (07), pela 6ª rodada do Estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Bahia recebe o Itabuna na noite desta quarta-feira (07), na Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador, pela sexta rodada do Campeonato Baiano de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia, na TV fechada e no YouTube (veja a programação completa aqui).

Após o triunfo conquistado no último minuto no duelo contra o Sport Recife, na Copa do Nordeste, o Bahia vem motivado para mais um duelo do Estadual. A equipe de Rogério Ceni está na liderança da competição, com dez pontos, a mesma pontuação do Barcelona de Ilhéus e Jequié, mas com um jogo a menos.

Do outro lado, o Itabuna luta para fugir da zona de rebaixamento da competição. A equipe está na oitava posição, com seis pontos, e apenas dois pontos de diferença para o último colocado.

