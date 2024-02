Onde assistir a Bahia x América-RN ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (15), pelasterceira rodada da fase de grupos da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Bahia recebe o América-RN na noite desta quinta-feira (15), às 20h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela terceira partida da fase de grupos da Copa do Nordeste 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Nosso Futebol, na TV fechada, do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em busca da liderança do Grupo B, o Bahia recebe o pressionado América-RN. A equipe baiana vem de uma derrota para o River, do Piauí, por 1 a 0, fora de casa, mas conquistou uma vitória na estreia contra o Sport. No Grupo A, o time de Natal ainda não sabe o que é vencer na competição e ocupa o último lugar da sua chave, com derrotas para o Fortaleza e o Itabaiana.