Onde assistir a Avaí x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Catarinense

Equipes entram em campo neste domingo (28), pela terceira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Pelo clássico estadual, Avaí e Chapecoense se enfrentam na noite deste domingo (28), na Ressacada, em Florianópolis, pela terceira rodada do Campeonato Catarinense de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do MB TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Para se recuperar da derrota da última rodada para o Hercílio Luz, por 2 a 1, o Avaí concentra suas forças no Estádio da Ressacada para este clássico. A Chapecoense, por sua vez, vem de um empate sem gols na última rodada. Ambas as equipes venceram na estreia da competição.

No histórico desse clássico, as equipes se enfrentaram 68 vezes na história, com 25 vitórias do Avaí e 30 da Chape, enquanto outras 13 partidas terminaram empatadas. O último duelo entre as equipes terminou empatando por 0 a 0, pela Série B de 2023.

