Onde assistir a Austrália x Coreia do Sul ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Ásia

Seleções entram em campo nesta sexta-feira (02), pelas quartas de final da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Por uma vaga na semifinal, Austrália e Coreia do Sul se enfrentam na tarde desta sexta-feira (02), no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, no Qatar, pelas quartas de final da Copa da Ásia 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Motivada pela goleada de 4 a 0 aplicada na Indonésia nas oitavas, a Austrália vem com força máxima em busca de uma vaga entre as quatro melhore seleções do torneio. Ainda na fase de grupos, a equipe derrotou a índia, e a Síria, além de empatar com Uzbequistão.

Sem saber o que é perder na competição, a Coreia do Sul de Heung-min Son vem motivado para o duelo das quartas de final após eliminar a Arábia Saudita nos pênaltis, com direito a gol de empate marcado nos acréscimos do segundo tempo. Na fase de grupos, a seleção sul-coreana venceu Bahrein na estreia e empatou com a Jordânia e Malásia nas rodadas seguintes, garantido a segundo posição do Grupo E.

