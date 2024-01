Onde assistir a Atlético-MG x Democrata ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro

Equipes entram em campo neste domingo (28), pela segunda rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Atlético-MG recebe o Democrata na tarde deste domingo (28), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, para o estado de Minas Gerais, e no Premiere, para todo o Brasil, através do pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sem Hulk, o Atlético-MG foi surpreendido na estreia do Campeonato Mineiro e perdeu para o Patrocinense, por 2 a 1, em Patrocínio. O Galo até chegou a sair na frente do placar, mas sofreu a virada no segundo tempo da partida. A equipe de Felipão não pôde contar com o atacante Hulk, que sofreu uma infecção estomacal na véspera da partida e foi vetado.

Do outro lado, o Democrata, de Governador Valadares, precisa se recuperar também da derrota sofrida em casa para o Itabirito por 3 a 1.