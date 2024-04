Onde assistir a Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro feminino 2024

Equipes entram em campo neste domingo (21), pela 6ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Pelo clássico mineiro, o Atlético-MG recebe o Cruzeiro na tarde deste domingo (21), às 15h (de Brasília), no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube, e na TV Brasil, na TV aberta (veja a programação completa aqui).

Pressionado, o Atlético-MG entra em campo sem saber o que é vencer nos cinco primeiros jogos da Brasileirão. Foram cinco derrotas, incluindo uma goleada de 6 a 0 sofrida para o América-MG na última rodada. A equipe está na lanterna da competição.

Do outro lado, o Cruzeiro entra em campo para colar no G-4. O time está no oitavo lugar, com duas vitória e empates e uma derrota.

