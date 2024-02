Onde assistir a Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Alerta de jogaço! Atlético-MG e Cruzeiro fazem clássico na noite deste sábado (3), na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 19h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Mineiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Com uma vitória e uma derrota até o momento, o Atlético-MG é o líder do grupo B. O Galo tem todo o elenco à disposição para o dérbi. A tendência é que o técnico Felipão mande a campo o que tiver de melhor.

Do outro lado, o Cruzeiro é o segundo colocado do grupo A, com 4 pontos. A Raposa acumula uma vitória e uma derrota na competição. Neris e Gasolina, ambos machucados, são desfalques certos no time Celeste.

