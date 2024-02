Onde assistir a Athletico-PR x FC Cascavel ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (07), pela 7ª rodada do Estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Athletico-PR recebe o FC Cascavel na noite desta quarta-feira (07), às, 20h30 (de Brasília), na Ligga Arena, no Paraná, pela sétima rodada do Campeonato Paranaense de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Furacão Live, na internet e da NSports, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Sem saber o que é perder na competição, o Athletico-PR mira a liderança isolada do torneio. A equipe tem os mesmo 14 pontos do Maringá no primeiro lugar. Em seis jogos, foram quatro vitórias e dois empates sob o comando do técnico Juan Carlos Osorio. O treinador deve voltar a promover mudanças na equipe em relação ao último jogo. O atacante Gonzalo Mastriani, recém-contrato do América-MG, é cotado para começar entre os titulares.

Do outro lado, o FC Cascavel quer continuar na zona de classificação para o mata-mata e, por isso, valoriza cada ponto conquistado no torneio. A equipe está na sexta posição, com nove pontos, tendo apenas uma derrota na competição.

