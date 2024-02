Onde assistir a Aston Villa x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste domingo (11), pela 24ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Aston Villa recebe o Manchester United na tarde deste domingo (11), às 13h30 (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, pela 24ª rodada da Premier League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Para se recuperar da eliminação na Copa da Inglaterra contra o Chelsea, os comandados de Unai Emery vem com força máxima para continuar na luta por uma vaga na Champions League da próxima temporada. O Villans estão na quarta posição, com 46 pontos, seguidos de perto pelo Tottenham. Para este duelo, a equipe terá desfalques na defesa, incluindo Tyrone Mings, Pau Torres e Kortney House.

O ainda pressionado Manchester United de Erik ten Hag quer emplacar a terceira vitória seguida na competição e voltar a sonhar com vaga na próxima Champions. A equipe de Manchester está na 6ª posição, com 38 pontos, o que coloca o time na disputa da Conference League. Mesmo assim, o United está há seis pontos do quinto colocado, o Tottenham.

