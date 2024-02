Onde assistir a Arsenal x Newcastle ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Arsenal recebe o Newcastle na tarde deste sábado (24), a partir das 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de cinco vitórias consecutivas, o Arsenal se aproximou dos líderes do campeonato. Entretanto, a equipe sabe que precisa continuar ganhando para seguir na luta pelo título. Os Gunners estão na terceira posição do campeonato, com 55 pontos, e apesar do bom momento no nacional, perdeu para o Porto no meio da semana, pelas oitavas de final da Champions League.

Já o Newcastle engatou uma sequência de quatro partidas sem perder (duas derrotas e dois empates) e ocupa o oitavo lugar, com 37 pontos. Com a reta final do campeonato chegando, o time busca um novo triunfo para tentar entrar no G-6.