Onde assistir a Arsenal x Brentford ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 28ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Na luta pela ponta da tabela, o Arsenal recebe o Brentford na tarde deste sábado (9), a partir das 14h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Quer ver jogos ao vivo? Clique aqui e conheça o Star+

Na terceira posição com 61 pontos, o Arsenal entra em campo buscando uma nova vitória para tentar alcançar a liderança. Os Gunners não sabem o que é perder há sete jogos. No entanto, o técnico Arteta pode promover algumas mudanças na equipe, visando o duelo contra o Porto pelas oitavas da Champions League no meio da semana.

Do outro lado, o Brentford não vive bom momento e está na 15ª posição, com 26 pontos. O time visitante vem de uma sequência de três partidas sem vencer (duas derrotas e um empate) e já vê do retrovisor as equipes que estão na zona de rebaixamento.