Onde assistir a Araçatuba x Colorado Caieiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Paulista da Segunda Divisão 2024

Após vitória do Colorado no primeiro jogo, clubes decidem vaga na decisão da Bezinha; confira os detalhes

Araçatuba e Colorado Caieiras entram em campo neste sábado (31), às 15h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista da Segunda Divisão 2024. O duelo acontece no Estádio Adhemar de Barros e terá transmissão ao vivo do canal Futebol Paulista, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Derrotado fora de casa por 2 a 1, o Araçatuba precisa pelo menos de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis. Por isso, o time conta com o apoio de seu torcedor para conseguir o objetivo, que é avançar à decisão do campeonato.

Já o Colorado Caieiras chega para o duelo com uma boa vantagem. Após sair atrás no placar e buscar a virada no jogo de ida, a equipe tenta repetir a força mental mostrada para conquistar a classificação e o acesso à Série A4 do ano que vem.

