O sorteio da fase de liga da Champions League será realizado na quinta-feira à noite, às 18h. Entre outros, PSV e Feyenoord saberão então quais oito clubes enfrentarão nos próximos meses na principal competição de clubes do mundo. Neste artigo, o Voetbalzone lista quais adversários os dois clubes podem pegar no sorteio e onde a cerimônia será transmitida.

Aqui está uma visão geral de todas as equipes participantes da fase de liga da Champions League, a divisão completa dos potes, os possíveis adversários de PSV e Feyenoord e as datas dos jogos na Champions League. O sorteio poderá ser acompanhado ao vivo na TV e na internet a partir das 18h.