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Sam Vreeswijk

Traduzido por

Onde assistir ao vivo ao sorteio da Liga dos Campeões de PSV e Feyenoord? Que horas é o sorteio e como estão divididos os potes?

Liga dos Campeões
PSV
Feyenoord

Na noite de quinta-feira, às 18h, será realizado o sorteio da fase de liga da Champions League. PSV e Feyenoord, entre outros, saberão então quais oito clubes enfrentarão nos próximos meses no principal torneio de clubes do mundo. Neste artigo, o Voetbalzone lista os adversários que os dois clubes podem pegar no sorteio e onde a cerimônia será transmitida.

Aqui está uma visão geral de todas as equipes participantes da fase de liga da Champions League, a divisão completa dos potes, os possíveis adversários de PSV e Feyenoord e as datas das partidas na Champions League. O sorteio poderá ser acompanhado ao vivo na TV e na internet a partir das 18h.

  • imago-sport-1081778957.jpgDeFodi Images

    Como funciona o sorteio?

    Desde 2024, o sorteio não é mais realizado com as tradicionais bolinhas, mas por meio de um computador que define quem serão os adversários. Tanto PSV quanto Feyenoord enfrentam oito oponentes: duas equipes de cada pote. A divisão desses potes é baseada nos coeficientes de clubes da UEFA. Todos os clubes disputam quatro jogos fora de casa e quatro partidas diante de sua torcida.

    Os times que terminarem do 1º ao 8º lugar se classificam diretamente para as oitavas de final. Os colocados entre o 9º e o 24º disputam os play-offs por uma vaga entre os 16 melhores. O restante está eliminado e também não segue para a Liga Europa ou para a Conference League.

    • Publicidade
  • imago-sport-1081150989.jpgDeFodi Images

    Como ficou a divisão dos potes?

    Pote 1: Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid.

    Pote 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis, PSV.

    Pote 3: Feyenoord, Lille OSC, FK Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasay, Fenerbahçe.

    Pote 4: Viking FK, Slovan Bratislava, Slavia Praga, Stuttgart, LASK Linz, AEK Atenas, Como, Lens, Sabah FC.

  • imago-sport-1065722443.jpgBestimage

    Quais são os possíveis adversários de PSV e Feyenoord?

    PSV e Feyenoord enfrentarão duas equipes de cada pote, inclusive do próprio pote. Clubes do mesmo país ainda não podem se enfrentar na fase de liga. Assim, PSV e Feyenoord ainda evitam um duelo entre si por enquanto. Serão disputados quatro jogos fora de casa e quatro em casa.

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  • Que horas é o sorteio da Liga dos Campeões?

    O sorteio será realizado em Mônaco na quinta-feira, 27 de agosto, e começa às 18h.

  • imago-sport-1078013529.jpgANP

    Em qual canal assistir ao vivo ao sorteio da Liga dos Campeões?

    A Ziggo Sport detém na Holanda os direitos de transmissão de todas as competições europeias de clubes e, por isso, também pode mostrar ao vivo o sorteio da Liga dos Campeões. A transmissão começa às 17h30 no canal principal da emissora, o Ziggo Sport 1.

    Quem não é assinante pode acompanhar o sorteio gratuitamente pela transmissão ao vivo que a UEFA oferece em seu site oficial.

  • imago-sport-1082013896.jpgFocus Images

    Quando PSV e Feyenoord jogam na Liga dos Campeões?

    Estas são todas as datas da fase de liga da Liga dos Campeões da temporada 2026/27:

    Rodada 1: 8 a 10 de setembro de 2026

    Rodada 2: 13 e 14 de outubro de 2026

    Rodada 3: 20 e 21 de outubro de 2026

    Rodada 4: 3 e 4 de novembro de 2026

    Rodada 5: 24 e 25 de novembro de 2026

    Rodada 6: 8 e 9 de dezembro de 2026

    Rodada 7: 19 e 20 de janeiro de 2027

    Rodada 8: 27 de janeiro de 2027

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