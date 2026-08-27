Na noite de quinta-feira, às 18h, será realizado o sorteio da fase de liga da Champions League. PSV e Feyenoord, entre outros, saberão então quais serão os oito clubes que vão enfrentar nos próximos meses no torneio bilionário. Neste artigo, o Voetbalzone lista quais adversários os dois clubes podem pegar no sorteio e onde a cerimônia será transmitida.

Aqui está uma visão geral de todas as equipes participantes da fase de liga da Champions League, a divisão completa dos potes, os possíveis adversários de PSV e Feyenoord e as datas dos jogos na Champions League. O sorteio poderá ser acompanhado ao vivo na TV e na internet a partir das 18h.