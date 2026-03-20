Bukayo Saka Arsenal Erling Haaland Man City
Francesco Guerrieri

Traduzido por

Onde assistir ao Arsenal x Manchester City: canal de TV, transmissão ao vivo, escalações

Todas as informações sobre Arsenal x Manchester City, final da Carabao Cup: escalações e como acompanhar o jogo

Não há apenas campeonatos neste fim de semana. Na Inglaterra, está marcada a final da Carabao Cup entre Arsenal e Manchester City, que será disputada no domingo, 22 de março, com início às 17h30. Os Gunners vêm de uma classificação na Liga dos Campeões, onde eliminaram o Bayer Leverkusen; por outro lado, a equipe de Guardiola busca a redenção após a dupla derrota europeia contra o Real Madrid, que custou a eliminação dos Citizens da Liga dos Campeões.


  • ARSENAL X MANCHESTER CITY: CANAL DE TV E TRANSMISSÃO AO VIVO

    Jogo: Arsenal x Manchester City


    Data: domingo, 22 de março de 2026


    Horário: 17h30


    Transmissão ao vivo pela TV: -


    Transmissão online: Canal do YouTube Cronache di Spogliatoio


  • PROVÁVEIS ESCALAÇÕES ARSENAL X MANCHESTER CITY

    ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Magalhães, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. Técnico: Arteta.


    MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Khusanov, Ait Nouri; Bernardo Silva, Rodri; Foden, Cherki, Semenyo; Haaland. Técnico: Guardiola.

  • COMENTARISTA E COMENTÁRIO EM SEGUNDO PLANO

    A narração do jogo Arsenal x Manchester City ficará a cargo de Marco Cattaneo, com o ex-meio-campista Gaetano D'Agostino como comentarista.

