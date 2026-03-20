Não há apenas campeonatos neste fim de semana. Na Inglaterra, está marcada a final da Carabao Cup entre Arsenal e Manchester City, que será disputada no domingo, 22 de março, com início às 17h30. Os Gunners vêm de uma classificação na Liga dos Campeões, onde eliminaram o Bayer Leverkusen; por outro lado, a equipe de Guardiola busca a redenção após a dupla derrota europeia contra o Real Madrid, que custou a eliminação dos Citizens da Liga dos Campeões.
Onde assistir ao Arsenal x Manchester City: canal de TV, transmissão ao vivo, escalações
Jogo: Arsenal x Manchester City
Data: domingo, 22 de março de 2026
Horário: 17h30
Transmissão ao vivo pela TV: -
Transmissão online: Canal do YouTube Cronache di Spogliatoio
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES ARSENAL X MANCHESTER CITY
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Magalhães, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. Técnico: Arteta.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Khusanov, Ait Nouri; Bernardo Silva, Rodri; Foden, Cherki, Semenyo; Haaland. Técnico: Guardiola.
COMENTARISTA E COMENTÁRIO EM SEGUNDO PLANO
A narração do jogo Arsenal x Manchester City ficará a cargo de Marco Cattaneo, com o ex-meio-campista Gaetano D'Agostino como comentarista.
Publicidade