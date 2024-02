Onde assistir a América-RN x Itabaiana ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste domingo (11), pela segunda rodada da fase de grupos da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O América-RN enfrenta o Itabaiana, do Sergipe, na noite deste domingo (11), às 19h (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Após estrear com derrota fora de casa para o Fortaleza, o América-RN quer afastar os maus resultados da equipe. Para este duelo, o time potiguar não terá desfalques para o técnico Marquinhos Santos. Assim como o time da casa, o Itabaiana também iniciou a competição perdendo para o CRB, por 2 a 0, em Sergipe.