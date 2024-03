Onde assistir a América-MG x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes entram em campo neste domingo (24), pela terceira rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O América-MG recebe o Santos neste domingo (24), às 15h (de Brasília), no Arena Gregorão, em Contagem, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal do Coelho TV, no YouTube, com imagens (veja a programação completa aqui).

A equipe feminina do América-MG já vem para o terceiro jogo da competição com o sinal de alerta ligado após não conquistar nenhuma vitória no torneio. A equipe empatou, por 1 a 1, com o Inter na estreia e foi derrotada, por 4 a 1, para o Corinthians, fora de casa. A equipe foi recém-promovida para a elite nacional após ser semifinalista da segunda divi~soa na temporada passada.

Para emplacar a segunda vitória seguida, as Sereias da Vila vem com força máxima após o resultado positivo diante do Atlético-MG, por 3 a 1, com gols de Thaisinha, Carol Baiana e Aldana Naváez. Com o resultado, a equipe chegou aos quatro pontos em dois jogos disputados.

