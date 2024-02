Onde assistir a Altos x Maranhão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), pela terceira rodada da fase de grupos da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Altos recebe o Maranhão na noite desta quarta-feira (14), no Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, na TV fechada, e do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após sofrer um empate no minuto final na partida contra o Ceará, o Altos, do Piauí, vai em busca da sua primeira vitória na competição. Nas duas primeiras rodadas, a equipe de Teresina somou dois empates, ocupando o 6º lugar do Grupo B. Do outro lado, o Maranhão vai em busca da recuperação após ser derrotado pelo Náutico na última partida. O time também busca a primeira vitória no torneio.