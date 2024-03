Onde assistir a Altos x América-RN ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam neste sábado (23), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Altos e América-RN duelam na noite deste sábado (23), a partir das 18h (de Brasília), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view (veja a programação completa).

Terceiro colocado do grupo B, o Altos soma 7 pontos até o momento. O time piauiense ainda não tem a classificação garantida para a fase eliminatória e sabe que um tropeço pode prejudicar os planos na competição.

Do outro lado, o América-RN é o lanterna do grupo A, com 7 pontos. No entanto, o Alvirrubro ainda sonha em conquistar uma vaga para a próxima fase. Para isso, o time precisa vencer todos os compromissos, além de torcer por derrotas dos rivais.

As equipes já se enfrentaram apenas 1 vez, com um empate.