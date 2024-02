Onde assistir a Alavés x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela 23ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Alavés recebe o Barcelona na tarde deste sábado (3), a partir das 14h30 (de Brasília), no estádio Mendizorrotza, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Vivendo bom momento no campeonato, o Alavés vem de uma sequência de três triunfos. Os recentes resultados fizeram a equipe subir para o 11º lugar, com 26 pontos. O time mandante quer aproveitar o momento instável do rival para ganhar mais uma.

Vindo de vitória no meio da semana, o Barcelona vai a campo defendendo a sua posição dentro do G-4. Quarto colocado, o Barça tem 47 pontos e busca o segundo triunfo consecutivo. A equipe continua com o departamento médico cheio.

