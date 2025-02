Onde assistir a Al Wehda x Al Ittihad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Benzema no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (15), pela 20ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Al Wehda recebe o Al Ittihad na tarde deste sábado (15), às 14h30 (de Brasília), no King Abdulaziz, em Meca, pela 20ª do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Em momentos opostos na temporada, o Al Wehda luta para sair da zona de rebaixamento enquanto o Al Ittihad briga pelo título. A equipe de Meca acumula uma série de resultados negativos, incluindo a recente derrota para o Al Orubah por 4 a 2, e tem a pior defesa do campeonato, com 46 gols sofridos. Com apenas 13 pontos em 19 jogos, o time soma 12 derrotas e vê sua situação cada vez mais delicada. Já o Al Ittihad segue firme na liderança após vencer o Al Taawon por 2 a 1, com um gol decisivo de Benzema nos acréscimos. O clube soma 49 pontos, com 16 vitórias, e mantém uma das defesas mais sólidas e um dos ataques mais eficientes da liga.