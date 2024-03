Onde assistir a Al Shabab x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita

Equipes entram em campo neste sábado (30), pela 25ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Al Shabab recebe o Al Hilal na tarde deste sábado (30), às 16h (de Brasília), no Al-Shabab Club, em Riyadh, pela 25ª rodada do Campeonato Saudita 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na metade da tabela, o Al Shabab entra em campo na perspectiva de pontuar para não se aproximar da zona de rebaixamento. A equipe está na 10ª posição, com 28 pontos, seis pontos a mais que o primeiro colocado da zona, o Al Tai. Para esta partida, o time tem na sua dupla de ataque, Habib Diallo e Carlos Júnior, a esperança de gols. Juntos, marcaram seis tentos na competição.

Do outro lado, o Al Hilal, de Jorge Jesus, vem para campo com praticamente uma mão na taça. O time lidera o "Sauditão", com 68 pontos em 24 jogos, tendo 12 de vantagem para o segundo colocado, o Al Nassr. Vale destacar que a equipe não poderá contar com Neymar, que se recupera de lesão.

