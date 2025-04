Onde assistir a Al Raed x Al Ahli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Roberto Firmino no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (11), pela 27ª rodada da competição

O Al Raed recebe o Al Ahli na tarde desta sexta-feira (11), às 13h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Buraydah, pela 27ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida não terá transmissão ao vivo (veja a programação completa aqui).

Enquanto o Al Raed afunda na pior campanha da temporada, o Al Ahli tenta manter a regularidade e terminar o campeonato com dignidade. Em crise dentro e fora de campo, o time de Buraidah não consegue reagir e vê o risco de rebaixamento cada vez mais real. Já o Al Ahli, mesmo distante da briga pelo título, ainda apresenta um futebol competitivo, como mostrou no confronto recente contra o líder, em que dominou boa parte do jogo, e está na briga por uma vaga na Champions League da Ásia.