Onde assistir a Al Qadsiah x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (18), pela 28ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Al Qadsiah recebe o Al Nassr na tarde desta sexta-feira (17), às 15h (de Brasília), no Prince Saud bin Jalawi, em Dammam, pela 28ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Al Qadisiya vem de derrota por 2 a 1 contra o Al Fayah. A equipa atravessa um momento de oscilação, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, mas mantém-se na 5ª colocação da liga com 52 pontos. Já o Al Nassr, terceiro colocado e ainda sonhando com o título apesar dos oito pontos que o separam da liderança, chega embalado por uma sequência de seis partidas invicto, incluindo quatro vitórias consecutivas. Na jornada anterior, virou o jogo contra o Al Riyadh com dois gols de Cristiano Ronaldo. No histórico do confronto, equilíbrio total: 10 jogos, com quatro vitórias para cada lado e dois empates.