Onde assistir a Al Nassr x Al Hazem ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (29), pela 22ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Nassr recebe o Al Hazem na tarde desta quinta-feira (29), às 14h (de Brasília), no Estádio Universitário Rei Saud, em Riade, pela 22º rodada do Campeonato Saudita 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Em busca da liderança, o Al Nassr entra em campo na tentativa de pontuar e chegar perto do líder Al Hilal, de Jorge Jesus. A equipe de de Luís Castro está na segunda posição, com 52 pontos em 21 partidas, há sete pontos do primeiro lugar. Para este duelo, a equipe não poderá contar com Cristiano Ronaldo, suspenso por dois jogos pela Liga Saudita por conta de gestos obscenos no último jogo.

Do outro lado, o Al Hazem está em uma situação delicada no torneio. O time está na lanterna da competição, com apenas 14 pontos conquistados. O time, que conta com os brasileiros Bruno Viana, Vina e Paulo Ricardo, não sabe o que é vencer há cinco jogos, com duas derrotas e três empates.

