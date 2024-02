Onde assistir a Al Nassr x Al Fayha ao vivo, ao time de Cristiano Ronaldo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga dos Campeões da Ásia

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), pelas oitavas de final da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Nassr recebe o Al Fayha na tarde desta quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, na Arábia Saudita, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Valendo vaga nas quartas de final da principal competição do continente o, Al Nassr vem empolgado da vitória contra o Al Fateh, por 2 a 1, na última rodada do Campeonato Saudita. Os gols foram marcados por Cristiano Ronaldo e Otávio. Na Liga dos Campeões Saudita, a equipe de Luis Castro venceu o jogo de ida por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante português.

Na fase de grupos da competição, o Al Nassr terminou a campanha em primeiro lugar do Grupo E, com 14 pontos, seguido do Persepolis, do Irã. O time conquistou quatro vitórias, dois empates e nenhuma vitória, além de 13 gols marcados e apenas sete sofridos.

Vale destacar que, para está partida, o time só poderá relacionar até seis estrangeiros, sendo um deles, porém, necessariamente de um país membro da Confederação Asiática de Futebol. Com isso, nomes como Sadio Mané e Alex Telles podem ficar de fora. O vencedor do duelo enfrenta o ganhador do confronto Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e Nasaf Qarshi, do Uzbequistão.

Do outro lado, o Al Fayha terminou na segunda posição do Grupo A, com nove pontos, atrás do Al Ain, que teve 15. Na Liga Saudita, a equipe está na 13ª posição, com apenas 22 pontos, apenas quatro pontos do primeiro colocado da zona de rebaixamento, o Al Tai. A equipe conta com Fashion Sakala, ex-Rangers, e o brasileiro Ricardo Ryller, ex-Braga e RB Bragantino.