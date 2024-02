Onde assistir a Al Hilal x Al Raed ao vivo, ao time de Neymar na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano

Líderes voltam a campo após pausa de inverno querendo aumentar sequência de 22 vitórias; veja tudo o que você precisa saber

Al Hilal e Al Raed se enfrentam na manhã deste domingo (18), às 11h (horário de Brasília), no Prince Faisal bin Fahd Stadium, pela 20ª rodada da Saudi Pro League, Campeonato Saudita. A partida será transmitida pelo Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Ambas as equipes farão seus primeiros jogos pelo nacional desde dezembro, após a pausa de inverno. Os comandados de Jorge Jesus lideram a tabela com sossego, ostentando sete pontos de vantagem para cima do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo. O objetivo é aumentar não só a distância para os vice-colocados, mas também a atual série de vitórias em todas as competições - atualmente, 22.

Do outro lado, o Al Raed ocupa um modesto 13° lugar, apenas dois pontos acima da zona da degola. E há quem argumente que a pausa de inverno veio em momento ruim, logo após duas vitórias seguidas. Contra os líderes inquestionáveis, terão muito trabalho pela frente se quiserem uma terceira.