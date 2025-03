Onde assistir a Al Fayha x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Jorge Jesus no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (07), pela 24ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Al Fayha recebe o Al Hilal na tarde desta sexta-feira (07), às 16h (de Brasília), no King Abdullah Sport City Stadium, em Jidá, pela 24ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Al Fayha luta para se afastar da zona de rebaixamento e precisa reencontrar o caminho das vitórias após três empates consecutivos, o mais recente sem gols contra o Al Wehda. Do outro lado, o Al Hilal tenta reagir na briga pelo título depois de uma fase instável, com duas derrotas nos últimos três jogos, que o deixaram mais distante do líder Al Ittihad, com sete pontos de distância. O técnico Jorge Jesus chega pressionado para o duelo.