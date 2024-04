Onde assistir a Al-Ahli x Al-Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita

Equipes vão a campo pela 28ª rodada da Saudi Pro League; confira a transmissão e outras informações da partida

Al-Ahli e Al-Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 15h (horário de Brasília), em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Saudita. A partida acontece no Estádio King Abdullah, em Jidá, e terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (confira a programação completa aqui).

Visando permanecer no G3 para garantir vaga para a próxima Champions League Asiática, o Al Ahli chega para o confronto com cinco pontos de vantagem em relação ao quarto colocado e precisa manter sequencia de bons resultados para confirmar presença na competição continental.

Do outro lado, o Al-Hilal é líder isolado do campeonato, com 77 pontos. A equipe de Jorge Jesus viu sua sequência histórica de 34 vitórias consecutivas - a maior da história do futebol - ser interrompida pelo Al Ain na Champions League Asiática.